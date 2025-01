G.P. 14 settembre 2021 A Villanova festival della rigenerazione "Aria Acque Luoghi": A Monteleone Rocca Doria la prima edizione del Festival dell’Ambiente e della Sostenibilità. Tre giorni, 17, 18, 19 Settembre 2021 per declinare in tutte le sue forme il rapporto dell’uomo con l’ambiente



MONTELEONE ROCCADORIA - Tre giorni, 17, 18, 19 Settembre 2021 per declinare in tutte le sue forme il rapporto dell’uomo con l’ambiente a partire dall’antichità’. “Aria Acque Luoghi”: A Monteleone Rocca Doria la prima edizione del Festival dell’Ambiente e della Sostenibilità. Il Festival nasce da un progetto del Comune di Monteleone Rocca Doria finalizzato a promuovere lo sviluppo locale con nuove forme di turismo sostenibile.



È stata ideata una formula narrativa che disegna il piccolo borgo come un grande scenario all’interno del quale prenderanno vita la mostra sulla sostenibilità e di una mostra artistica, i laboratori, incontri dibattito ed eventi sportivi, culturali e musicali. Inoltre è previsto un laboratorio di rigenerazione del suolo con progettazione di un orto del non fare.



Il festival è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna e dall’Unione dei Comuni del Villanova e realizzato in compartecipazione con l’Associazione di Sport e Cultura Maracò’. Partner del progetto è l’Università di Sassari che ha messo a disposizione del Festival ricercatori ed esperienza nel supportare le buone pratiche di sostenibilità. Il Festival è inserito nel programma dei pre-eventi della Notte Europea dei Ricercatori, la manifestazione volta a diffondere la cultura scientifica, promossa dall’Università per il 24 Settembre.