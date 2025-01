G.P. 14 settembre 2021 Scanu convocata in nazionale Youth di Muay thai La giovane atleta del team Tarantini, Elisabetta Scanu, è stata convocata al collegiale della Nazionale Youth di Muay thai che si svolgerà a Seregno il 17 e 18 settembre. Appuntamento importante, finalizzato alla preparazione dei giovani che parteciperanno ai mondiali Ifma in Thailandia a dicembre



SASSARI - Elisabetta Scanu, la giovane atleta del Tarantini Fight club, sarà a Seregno il 17 e 18 settembre per partecipare al collegiale della nazionale italiana Youth di Muay thai. Per la "nak su" sassarese si tratta di una convocazione importante, perché le permetterà di far valere le sue doti tecniche tra atlete di pari età in vista di un appuntamento di rilievo. Il collegiale, infatti, è finalizzato a formare i giovani classe Youth azzurri che parteciperanno ai mondiali Ifma in Thailandia dal 4 al 10 dicembre.



Per il team sassarese guidato dal maestro Angelo Tarantini è un altro risultato di rilievo che arriva ad appena una settimana dalla conquista, a Bolzano, del titolo italiano professionistico da parte di Jessica Meloni. «Le nostre atlete dimostrano come la tradizione delle guerriere sassaresi prosegua nel tempo - afferma Angelo Tarantini - dopo la pluricampionessa Sara Donghi, la rivelazione Michela Demontis che ha portato a Sassari titoli nella Muay thai e nelle Mma, quindi la campionessa Jessica Meloni. Adesso è la volta della giovanissima Elisabetta Scanu. Ed è per noi un grande orgoglio, perché dimostra come le nuove leve scalpitino e vogliano farsi largo».



Nella foto: Elisabetta Scanu