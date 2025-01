G.P. 14 settembre 2021 Ciammarughi in viaggio con Schubert In viaggio con Franz Schubert. Luca Ciammarughi per la Stagione Concertistica 2021 degli “Amici della Musica di Cagliari”. Giovedì 16 settembre alle ore 18.30 per un “concerto narrato” dedicato al compositore viennese



CAGLIARI - In viaggio con Franz Schubert. Giovedì 16 settembre Luca Ciammarughi conduce il pubblico attraverso un “concerto narrato” dedicato al compositore viennese. L’appuntamento è alle ore 18.30 all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari . Figura inusuale del panorama pianistico attuale, Ciammarughi è concertista, conduttore radiofonico e scrittore. Affianca all’attività concertistica la conduzione quotidiana di trasmissioni su ClassicaViva Web Radio e Radio Classica e l’attività di critico musicale per le riviste MUSICA e Classic Voice. La sua trasmissione radio “Il pianista” è divenuta un riferimento nel panorama divulgativo italiano. Le sue pubblicazioni comprendono, oltre a una serie di cd dedicati a Schubert, saggi, articoli, interviste, voci enciclopediche, programmi di sala per alcune delle principali istituzioni italiane.



Il viaggio porta gli spettatori all’ultimo periodo della vita di Schubert, quando compose una serie di piccoli pezzi per pianoforte tra cui l’Impromptu D935 op. 142 n. 1 e n. 2 e Impromptu D899 op. 90 n. 4, che rispecchiano l’impulso creativo dell’autore e la sua capacità di esprimere in maniera sintetica una sensazione, la sonata Klavierstuck D 947 n. 2, Menuet D 600 e la Sonata D. 960, l’ultima grande composizione per pianoforte solo scritta durante gli ultimi mesi della sua vita. Luca Ciammarughi ha studiato pianoforte presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, diplomandosi con lode nella classe di Paolo Bordoni e ottenendo poi, con menzione d’onore, il diploma accademico in musica vocale da camera nella classe di Stelia Doz e il diploma accademico di pianoforte di II livello. Ha approfondito lo studio della liederistica con Dalton Baldwin, ottenendo il Primo Premio come duo con il soprano Sakiko Abe al Concorso “Città di Conegliano”.



Come pianista concertista ha suonato per il Festival dei Due Mondi di Spoleto, Mito Settembre Musica, Autunno Musicale a Como, Taormina Arte, La Verdi, Mantova Chamber Music Festival, Società dei Concerti di Milano, Spoleto Festival USA di Charleston, Festival Guadalquivir in Spagna, SIXE/European Union Youth Orchestra, Salle Cortot di Parigi, Teatro Verdi di Pordenone, FLOEMA-Orchestra Leonore, Piccolo Teatro Grassi di Milano, Festival Liederiadi, Piano City Milano, PianoLab Martina Franca e molte altre istituzioni. Con l’ensemble SIXE (Suono Italiano per l’Europa) ha ottenuto il Premio “Cosima Liszt” dell’Autunno Musicale a Como. La Stagione Concertistica 2021 è in coproduzione con il Conservatorio di Musica di Cagliari e con il contributo di MIBACT, Regione Autonoma Sardegna, Comune di Cagliari e Fondazione di Sardegna.



Nella foto: Luca Ciammarughi