16 settembre 2021 Cada dia: 16 settembre 1972



Nasce ad Alghero il Festival della Canzone algherese, da un idea di Franco Simula. Nelle successive edizioni, veniva solitamente organizzato nel mese di maggio e articolato in tre serate. La location era il palcoscenico del noto cinema Selva attualmente dismesso, dove almeno 15 cantanti algheresi, dopo essere stati selezionati dalla commissione interna del festival, concorrevano tra di loro per conquistare la vittoria. Furono 13 edizioni, tutte straordinariamente di grande successo, l’ultima delle quali si tenne nel 1990. A mos veure, a demà Nasce ad Alghero il Festival della Canzone algherese, da un idea di Franco Simula. Nelle successive edizioni, veniva solitamente organizzato nel mese di maggio e articolato in tre serate. La location era il palcoscenico del noto cinema Selva attualmente dismesso, dove almeno 15 cantanti algheresi, dopo essere stati selezionati dalla commissione interna del festival, concorrevano tra di loro per conquistare la vittoria. Furono 13 edizioni, tutte straordinariamente di grande successo, l’ultima delle quali si tenne nel 1990. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat