Cor 16 settembre 2021 Laborintus: tre serate per Sant Miquel l´Associazione musicale Laborintus organizza tre serate all´interno di Sant Miquel 2021, il cartellone di eventi e manifestazioni in onore del Santo Patrono della città di Alghero. I dettagli



ALGHERO - Una frontiera dell’anima: così Lhasa de Sela definiva il nomadismo, che aveva contraddistinto la sua vita e influenzato profondamente la sua musica. Alla cantautrice statunitense è dedicato lo spettacolo “The Living Road”, diretto da Fabio Sanna, in scena al Teatro Civico di Alghero domenica 19 settembre alle 21. La cantautrice algherese Claudia Crabuzza interpreterà dodici brani dell'artista statunitense, accompagnata da Simone Sassu al piano e harpejji e da Angelo Vargiu al clarinetto ed effetti. Brani in francese, inglese e spagnolo, arrangiati da Vargiu e Sassu, e tratti dai tre album di Lhasa de Sela, “Llorona”, “The Living Road” e “Lhasa”.



A questi si aggiunge “Lhasa”, un omaggio all'artista scritto in catalano da Claudia Crabuzza e Fabio Sanna, parte dell’album “Com un soldat”, vincitore della Targa Tenco 2016 come miglior album in lingua minoritaria. Storie di frontiera, leggende popolari, musiche tradizionali sudamericane si fondono con sonorità gitane e accenti jazz in uno spettacolo che trasporta il pubblico dagli Stati Uniti al Messico, dal Canada all'Europa, sulle tracce della vita girovaga di Lhasa de Sela, nata in una famiglia nomade e scomparsa nel 2010 a soli 37 anni. Ad evocare il mondo circense di cui ha fatto parte Lhasa quando lavorava con le sorelle nella compagnia Pocheros, le danze acrobatiche di Daniela Crabuzza, che si esibirà sui tessuti aerei. Si tratta solo della prima delle tre serate che l'Associazione Musicale Laborintus, in collaborazione con la Fondazione Alghero, organizza all'interno di Sant Miquel 2021, il cartellone di eventi e manifestazioni in onore del Santo Patrono della città di Alghero.



Il 20 e il 21 settembre sono previsti due concerti dell'ensemble La Rosa dei Venti. Il 20 alle ore 20 Villa Mosca ospiterà un omaggio a Ludwig van Beethoven, mentre il 21 alle 19 sarà il Giardino Museo del Corallo a fare da cornice al concerto del trio formato da Egidia Fraghì e Fabio Delogu agli oboi e da Alessandra Masala al corno inglese. L'ensemble, composto da allievi della classe di Musica d'insieme per strumenti a fiato del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari, suonerà, in questa seconda serata, musiche di Franz Krammer e di Beethoven. Per partecipare agli eventi, che si svolgono nell’ambito dell'ottava edizione della rassegna “Un concetto, un’idea”, è possibile prenotare i biglietti al numero 3498024059.