«Grave carenza di Medici di radiologia a Nuoro»

NUORO - Questa mattina i Consiglieri regionali di LEU Sardigna Daniele Cocco e Eugenio Lai hanno presentato una interrogazione sulla grave carenza di Medici di Radiodiagnostica e Tecnici Sanitari presso la Struttura di Radiologia. È diventata da tempo insostenibile la situazione di Nuoro del servizio di Radiologia dell’ospedale San Francesco - una situazione drammatica che non vede una via d’uscita nonostante gli impegni assunti dall’Assessore. Dichiara il capogruppo Cocco, che aggiunge: A fronte di una dotazione organica di 28 medici e 34 tecnici oggi si trovano ad operare solamente 15 tecnici e 13 medici - con turni massacranti, ferie non godute, riposi dilazionati a lunghissimo termine è tantissimo volontariato.



Il personale dovrebbe operare su 2 turni per i 6 servizi (Angiografia, Ecografia, Radiologia Tradizionale, TC (Tac), Risonanza Magnetica, Sala Operatoria), oltre alla notte e alla la pronta disponibilità, ma ben si comprende che in queste condizioni si possono garantire i servizi per massimo 10 gg al mese. Angiografia ha 1 solo medico per 31 giorni che garantisce il servizio diurno per cui le urgenze fuori orario non hanno certezza di essere trattate, la tradizionale assicura solo gli esami urgenti da pronto soccorso e dalle corsie interne così come la TC, la risonanza lavora su 1 turno di 6 ore, la sala operatoria dovrebbe svolgere la propri a attività ordinaria con 2 tecnici ma ne ha solo 1, la notte il tecnico che svolge l’attività per le urgenze e i politraumatizzati deve assolvere anche alle chiamate della sala operatoria. La senologia opera con turni di 6 ore per 5 giorni per sole liste di attesa, ormai interminabili, e per pazienti a grande rischio. Da ricordate che la Radiologia dispone di 2 Risonanze e di 2 Tac che purtroppo rimangono inutilizzate.



«Con la mia interrogazione urgentissima - conclude Cocco - e con risposta al Question time chiederò all’Assessore che fine abbiano fatto i concorsi espletati sia per tecnici che per medici - appare inspiegabile che Cagliari continui a gestire tali selezioni in maniera autonoma nonostante le gravissime deficienze di personale a Nuoro e in altri territori - chiederò se ci si renda conto della drammaticità della situazione nonostante le sollecitazioni continue e reiterate nel tempo, ognuno si dovrà assumere le proprie responsabilità ed esigerò risposte definitive rispetto ad atti, fatti e numeri certi ben rappresentati è mai evidentemente considerati con la minima attenzione. Se non si interviene urgentemente è certa la chiusura di alcuni servizi eccellenti ed indispensabili, con il personale ormai ridotto ad un numero assolutamente insufficiente è sottoposto ad attività che vanno ben oltre le normali mansioni, sia in termini di ore massime di servizio che di giorni senza i riposi biologici previsti».