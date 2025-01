18 settembre 2021 Cada dia: 18 settembre 1593



Inaugurata la nuova Cattedrale di Santa Maria Immacolata, cattedrale della diocesi di Alghero-Bosa. Il Vescovo Mons. Andrea Baccallar, per la prima volta, celebrava una solenne cerimonia in Cattedrale, ovvero le sacre ordinazioni a 127 chierici, fra i quali 19 nuovi sacerdoti. L'apertura della cattedrale al culto, purtroppo non significò comunque la conclusione definitiva dei lavori che durarono ancora nei secoli successivi.