19 settembre 2021 Iride, la docente universitaria nel suo Park inglese Iride Azara vive a Bakewell, in Gran Bretagna, docente e ricercatore universitario all’Università di Derby. Una nuova protagonista per la rubrica "Alghero nel mondo"



ALGHERO - Iride Azara, ha 47 anni, vive a Bakewell, in un bellissimo paesino ad alta vocazione turistica nel cuore del “Peak District National Park”, il primo parco nazionale istituito in Gran Bretagna. Appassionata per le lingue, Iride ha lavorato in diversi alberghi e in una compagnia aerea italiana, ma lo studio ha sempre fatto parte della sua vita. Oggi, infatti, è riuscita a perseguire i suoi sogni, ed è docente e ricercatore universitario all’ Università di Derby. É partita vent’anni fa dalla sua Alghero, sempre con l’idea di studiare e specializzarsi all’estero. È rientrata in Sardegna per una pausa, ma poi è ripartita per completare il suo dottorato di ricerca. I suoi studi sono sempre stati al centro della sua vita. Ha vissuto tra Londra, Derby e infine Bakewell, dove oggi è responsabile dei “Masters degree programmes in Tourism, Hospitality and Events Management” all’Universita di Derby. Oggi la sua vita e la sua famiglia sono in Gran Bretagna: i suoi tramonti non sono più con vista Capo Caccia, ma altrettanto affascinanti in questa graziosa cittadina all’interno di un parco nazionale.



Una nuova protagonista per la rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo" con le storie di tanti concittadini che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. La rubrica è a cura di Giuliana Portas e Sara Alivesi che ogni domenica racconteranno una vita e una città diversa. E' incoraggiante sapere che ce l'hanno fatta, ciascuno con un proprio percorso e destinazione. E' emozionante sentire il loro legame con Alghero, attraverso un luogo o un ricordo.



A quanti anni sei partita da Alghero?

Sono partita per completare un Masters in Tourism Management nel 1999. Dopo un breve rientro in Sardegna, sono ripartita per l’Inghilterra per completare il mio dottorato di ricerca (PhD).



Bakewell-Derbyshire è stata la tua prima destinazione?

No, ho vissuto a Londra, a Derby e infine Bakewell.



Il giorno più̀ bello della tua vita da espatriata?

Non saprei o forse non ricordo dopo tanti anni è difficile. Forse più che un giorno, ricordo le emozioni.



Se non fossi partita cosa avresti fatto?

Questa è una domanda difficile, perché come tanti sardi e algheresi nel mondo sento molto la nostalgia della mia terra e di casa nello specifico. Probabilmente avrei seguito le orme di tanti membri della mia famiglia e averi continuato a lavorare nell’industria turistica.



Cosa porteresti di Bakewell- Derbyshire ad Alghero?

Ovviamente vivendo all’interno di un parco nazionale in Inghilterra, porterei il verde e le sue infinite gradazioni.



Cosa porteresti di Alghero a Bakewell-Derbyshire?

I colori del mare.



Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

Si, come tanti penso.



Un incontro inatteso con un concittadino…

Non di recente.



Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

Sono tante! In ordine, Capo Caccia, le mura della città vecchia, la famiglia, gli amici, le vasche di Xu Peppí, le scampagnate in campagna con gli zii, le calette del Lazzaretto.



Dove ti vedi fra 10 anni?

Spero ancora sul pianeta terra!:)





Nella foto: Iride Azara