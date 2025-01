Cor 19 settembre 2021 Mondiali Wheelchair Tennis: presentazione Mondiali di tennis in carrozzina, la Riviera del Corallo si prepara. Lunedi la conferenza stampa di presentazione dell´evento Ion programma dal 27 Settembre al 3 Ottobre ad Alghero



ALGHERO - Dal 27 Settembre al 3 Ottobre Alghero sarà la sede del Campionato del mondo di Wheelchair tennis, per la seconda volta negli ultimi 4 anni. La coppa del mondo di tennis in carrozzina è ai nastri di partenza, previsto l'arrivo nella Riviera del Corallo di circa 180 atleti in rappresentanza di 24 Nazioni e cinque Continenti. La più importante manifestazione della specialità sarà illustrata nella conferenza stampa in programma lunedì 20 settembre, alle ore 10 a Porta Terra, da parte del Sindaco di Alghero Mario Conoci, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, del presidente dell'Asdc Sardinia Open Alberto Corradi, con un delegato Fit, con l'Assessore allo Sport del Comune di Alghero Maria Grazia Salaris e con il Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu.