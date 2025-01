Cor 20 settembre 2021 Punta Giglio, riapertura nel weekend Apertura straordinaria per il sentiero di Punta Giglio nelle giornate di sabato e domenica (sarà così anche il prossimo weekend). Il ripristino degli accessi era stato sollecitato in Consiglio dall´assessore all´Urbanistica, Emiliano Piras



ALGHERO - Riapertura, seppur per le sole giornate di sabato e domenica, del sentiero per Punta Giglio e la Bramassa, interdetto ormai da mesi a causa dei lavori in corso di esecuzione sulla falesia. Sarà così anche il prossimo fine settimana, quando vi sarà la possibilità di passeggiare liberamente nel favoloso compendio inserito tra le bellezze del Parco Naturale Regionale di Capo Caccia-Isola Piana.



Il repentino ripristino degli accessi al sentiero era stato sollecitato in occasione dell'ultima riunione di Consiglio comunale dall'assessore all'Urbanistica Emiliano Piras, che rispondendo ad una segnalazione dei colleghi consiglieri ne auspicava l'immediata riapertura, in considerazione anche dell'alto valore ambientale rappresentato dal luogo, fin troppo tempo inaccessibile per residenti e turisti.



Nel frattempo nell'ex Batteria costiera si continua a lavorare. Eseguiti gli interventi più invasivi e quelli di restauro, la cooperativa che gestirà l'immobile sta ultimando gli arredi, la cartellonistica e la messa in sicurezza generale del compendio, la cui definitiva riapertura è prevista entro i primi quindici giorni di ottobre. Slittata la fine lavori al 3 ottobre e con essi la possibilità di sfruttare il periodo estivo, il Rifugio di Mare potrebbe così garantire il servizio già dall'autunno, garantendo aperture invernali programmate.