25 settembre 2021 Cada dia: 25 settembre 1884



Ad Alghero, per timore che l'epidemia di colera scoppiata sulle coste francesi giungesse anche in città, in questa data, durante un'adunanza del Consiglio Comunale si deliberò di poter utilizzare in concessione gratuita o con poca spesa, il Convento di Sant'Agostino per destinano ad uso di pubblico lazzaretto per il ricovero degli ammalati in caso d'invasione di malattie epidemiche.