video Cor 25 settembre 2021 Puigdemont libero ad Alghero

Borràs e Conoci aprono la festa



L´amarezza fa spazio alla felicità per la liberazione dell´ex presidente Catalano Carles Puigdemont, giunto ad Alghero per prendere parte alla festa del popolo e delle tradizioni catalano, l´Adifolk. Così Laura Borràs, Presidente del Consiglio Catalano, presente a teatro civico ad Alghero in occasione dell´apertura ufficiale della kermesse. Ad accoglierla il sindaco di Alghero, Mario Conoci L´amarezza fa spazio alla felicità per la liberazione dell´ex presidente Catalano Carles Puigdemont, giunto ad Alghero per prendere parte alla festa del popolo e delle tradizioni catalano, l´Adifolk. Così Laura Borràs, Presidente del Consiglio Catalano, presente a teatro civico ad Alghero in occasione dell´apertura ufficiale della kermesse. Ad accoglierla il sindaco di Alghero, Mario Conoci Guarda e condividi il video su Alguer.tv