29 settembre 2021 Cada dia: 29 settembre 2021



Festa di San Michele, patrono della città di Alghero. I festeggiamenti in onore di Sant Miquel, iniziano ogni anno a fine settembre. Al programma religioso con le celebrazioni nella chiesa di San Michele e la Messa solenne in Cattedrale presieduta dal Vescovo, da qualche anno si affianca la festa della città. Il centro storico si trasforma in un immenso spazio teatrale, le strade e le piazze ospitano spettacoli teatrali e musicali, mostre e rassegne enogastronomiche.