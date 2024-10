Sara Alivesi 27 settembre 2021 Covid: muore 63enne nel Sassarese Calano in Sardegna il numero dei nuovi positivi (solo 21), quello dei ricoveri e degli isolati. Due decessi in totale: un uomo di 63 anni residente della Provincia di Sassari e uno di 82, residente nella Città metropolitana di Cagliari



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 21 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 913 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1142 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 ( 2 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 143 ( 3 in meno rispetto a ieri). 239 sono i casi di isolamento domiciliare (74 in meno rispetto a ieri). Si registrano 2 decessi: un uomo di 63 anni residente della Provincia di Sassari e uno di 82, residente nella Città metropolitana di Cagliari.