Cor 27 settembre 2021 In rada ad Alghero l´Hapag Lloyd Questa mattina nuovo approdo ad Alghero per l´Europa 2 del gruppo tedesco Hapag Lloyd, con clientela di elevato target. I servizi a terra sono gestiti dall´agenzia marittima Oliva Shipping & Travel



Europa 2 del gruppo tedesco Hapag Lloyd, lunga 226 metri per 48.000 mila tonnellate di stazza lorda.



Battente bandiera di Malta, prima di Alghero la cruise ship costruita nel 2013 aveva fatto tappa a Portoferraio sull'Isola d'Elba, ed è diretta a Mahon in Spagna. I servizi a terra sono gestiti dall'agenzia marittima Oliva Shipping & Travel di Alghero.



L'Europa 2 aveva già fatto tappa ad Alghero lo scorso mese di luglio, segnando la ripresa del turismo corcieristico ad Alghero dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia