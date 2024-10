Cor 28 settembre 2021 Volo urgente da Alghero per un bimbo di un anno Nuovo soccorso dell´Aeronautica in Sardegna nella giornata di lunedì dall´aeroporto di Alghero. Al suo arrivo a Roma il bimbo, in imminente pericolo di vita, è stato trasferito presso il centro pediatrico del Bambino Gesù per le cure del caso



ALGHERO - Nuovo soccorso aereo ad opera dell'Aeronautica militare in Sardegna nella giornata di lunedì dall'aeroporto di Alghero. Concluso un volo salvavita per un neonato in condizioni critiche. Il piccolo, di appena un giorno è stato trasportato d'urgenza in culla termica con un Falcon 900 del 31° Stormo da Alghero all'aeroporto di Roma Ciampino. Al suo arrivo il bimbo, in imminente pericolo di vita, è stato trasferito presso il centro pediatrico del Bambino Gesù per le cure del caso.