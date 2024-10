Cor 29 settembre 2021 Mondiali Wheelchair Tennis: Italia-Corea Sono gli asiatici gli avversari di oggi della Nazionale italiana impegnata nel girone C della categoria Men ell´edizione 2021 della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair tennis ospitati sui campi in cemento del Resort Baia di Conte, in località Porto Conte, ad Alghero



ALGHERO - Obbiettivo Corea del Sud. Sono gli asiatici gli avversari di oggi della Nazionale italiana impegnata nel girone C della categoria Men ell'edizione 2021 della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair tennis, i campionati del mondo di tennis in carrozzina, ospitati sui campi in cemento del Resort Baia di Conte, in località Porto Conte, ad Alghero. Sul campo 3, Luca Arca e compagni dovranno riscattare il 3-0 subito dall'Argentina, cercando di superare gli asiatici. Una vittoria (si inizia alle 9.30), vorrebbe dire blindare il terzo posto nel girone, che vorrebbe dire confermarsi nel Gruppo Mondiale anche per il prossimo anno. I coreani sono ostici e la sconfitta che hanno subito all'esordio (3-0 per mano del Giappone) non deve far pensare che sia un avversario morbido. Gli azzurri dovranno mettercela tutta per trovare un successo. Poi, giovedì 30 settembre, Italia-Giappone e Argentina-Corea del Sud chiuderanno i gironi e arriveranno tutti i primi verdetti, in vista delle fasi finali, in programma nel lungo week-end algherese, per le categorie “Men” “Women”, “Quad” e “Junior”.