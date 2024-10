1 ottobre 2021 Cada dia: 01 ottobre 1966 Gli studi folkloristici sono di fondamentale importanza per ricondurci alla vita di un popolo. Studiando gli usi e costumi della gente de l’Alguer, ne ricorderemo alcuni in catalano di Alghero, ancora in uso fino alla fine degli anni ‘60 e forse qualcuno ancora oggi, come: lo boboi, lo promonaru, lo mangarrau, l’orcu, la bruixa… Sono gli “spauracchi” dei bambini: mostri di brutte forme che divorano e spaventano i più piccoli, come figure fantastiche cattive, folletti misteriosi, orchi e le streghe come donne che operavano magie. A mos veure, a demà



