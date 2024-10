4 ottobre 2021 Cada dia: 04 ottobre 1973-1977



Santo del giorno: San Francesco d'Assisi. In questo periodo, durante il restauro della chiesa di San Francesco ad Alghero, i frati lavorano anche sull'entrata in funzione della rinnovata "Pensione San Francesco". Vengono inoltre ospitati i primi concerti organizzati dal locale "Liceo Musicale" e nell'estate del 1976 al chiostro, si tiene la prima edizione della "Estate Musicale Internazionale Algherese" e l'associazione scout ASCI si trasforma in Agesci con l'istituzione del gruppo femminile.