Tutto esaurito per Hortes de Ulìana

OLIENA – Dopo un anno di pausa riparte finalmente la manifestazione più amata dai sardi: “Autunno in Barbagia“. Il primo appuntamento in calendario con le “Cortes Apertas” è quest’anno a Oliena paese tra i più famosi della Sardegna, che aprirà le proprie cortes ai visitatori il 10, 11 e 12 settembre 2021. Cortes Apertas a Oliena, 'Hortes de Ulìana' , è giunta alla ventesima edizione è una delle tappe più attese dell’intera manifestazione, le vie del centro storico rivivranno dei sapori, dei saperi e dei mestieri di un tempo. un appuntamento imperdibile per gli appassionati della cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia tipica che hanno reso famoso il paese oltre i confini dell’isola.



Riparte la manifestazione regionale Cortes Apertas, che vede normalmente migliaia di visitatori affollare le strade dei centri dell’isola nel corso dell’autunno e fino all’inizio della stagione invernale, con Oliena che idealmente avvia le giornate dedicate alla scoperta dei borghi più belli della Sardegna. Quest’anno, l’amministrazione comunale ha progettato una formula capace di unire la crescente qualità dell’offerta turistica alle esigenze legate al Green Pass. Un percorso tra cultura e sapori enogastronomici di Oliena, una giornata immersi nel cuore delle tradizioni del paese sardo, con l’intrattenimento di suonatori, tenores e ballerini.



«Grazie ai controlli, abbiamo potuto organizzare la manifestazione, saltata l’anno scorso per le restrizioni. Col Green Pass, in totale sicurezza, Oliena ha accolto numerosi turisti in numeri contingentati ma capaci di rendere ancor più interessante la visita nel nostro centro - spiega l’Assessore al Turismo Guglielmo Puligheddu - Infatti, con Hortes de Ulìana c’è stato il tutto esaurito dei biglietti d’ingresso messi a disposizione, con i visitatori che hanno ascoltato con attenzione i racconti degli operatori e delle guide, assaggiato i nostri prodotti, assistito alle lavorazioni. I più temerari — prosegue l’esponente dell’amministrazione comunale — hanno provato a dipingere, intarsiare il legno, tessere, terminando il percorso entusiasti, anche grazie all’energia delle giovani guide”. Un progetto ideato dal Comune, guidato dal Sindaco Sebastiano Congiu, in maniera partecipata, con i tanti operatori che ci hanno creduto, in primis l’Associazione Battos Moros. Hortes de Ulìana — sottolinea Puligheddu — non vuole di certo sostituire il tradizionale e partecipatissimo appuntamento delle Cortes Apertas, ma vorremmo diventi, col tempo e gli aggiustamenti necessari, parte dell’offerta turistica quotidiana di Oliena. Crediamo infatti — elabora l’Assessore — che il nostro debba diventare un vero ‘paese turistico’, con offerte chiare, servizi garantiti durante tutto l’arco dell’anno, rete fra operatori, professionalità, serietà. Hortes de Ulìana è proprio un passo in questa direzione e siamo già al lavoro agli step successivi».