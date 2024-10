video Cor 7 ottobre 2021 Rinasce Sant´Agostino: immagini

Ecco l’ex Cotonificio: interviste



Oggi il sopralluogo nel cantiere dell´ex Cotonificio di Alghero. Lavori spediti per la riqualificazione di un´area importante in uno dei quartieri urbani più popolosi. 3,2 milioni di euro il finanziamento regionale del 2016 per l´ex fabbrica che diventerà un polo di eccellenza con spazi dedicati all’aggregazione, ai laboratori artigiani, agli incontri culturali, esposizioni, mostre, svago, nuova impresa. Le interviste Oggi il sopralluogo nel cantiere dell´ex Cotonificio di Alghero. Lavori spediti per la riqualificazione di un´area importante in uno dei quartieri urbani più popolosi. 3,2 milioni di euro il finanziamento regionale del 2016 per l´ex fabbrica che diventerà un polo di eccellenza con spazi dedicati all’aggregazione, ai laboratori artigiani, agli incontri culturali, esposizioni, mostre, svago, nuova impresa. Le interviste Guarda e condividi il video su Alguer.tv