Ploaghe: riqualificazione Piazza Repubblica

PLOAGHE - Inizieranno il prossimo lunedì 11 ottobre i lavori per la riqualificazione di piazza Repubblica ubicata nella zona 167 di Ploaghe e la realizzazione della rete di raccolta delle acque bianche della parte basse del paese. Con il progetto si prevede di riqualificare completamente la piazza, attraverso la sistemazione della pavimentazione che sarà in pietra locale con posa del tipo “opus incertum”, la sostituzione degli impianti di illuminazione, la sistemazione degli arredi urbani in modo da rendere nuovamente fruibile e funzionale l’area. L’obiettivo è restituire decoro a uno spazio che da anni necessita di una manutenzione adeguata e che ora, grazie a questo intervento, potrà finalmente essere restituita alla comunità oltre a risultare moderna e accogliente.



I lavori inoltre prevedono un’altra importante opera: la realizzazione della rete di acque bianche di via Cesare Battisti e via Brigata Sassari. Nelle due strade infatti da tempo si presentano, durante le piogge, fenomeni di ruscellamento delle acque con altezza delle stesse piuttosto rilevante e con portate tali da far letteralmente sollevare i chiusini dei pozzetti fognari. Con questi interventi le caditoie stradali presenti in queste strade verranno scollegate dalla rete di acque nere e si prevede la realizzazione di nuove griglie di raccolta collegate ad un collettore del diametro di 63 centimetri che si collegherà a sua volta alla rete principale del diametro di 80 centimetri. Il progetto iniziale ha previsto un quadro economico complessivo del valore di 520.000 euro di cui 365.304,68 euro per lavori e 12.163,48 per oneri per la sicurezza ed è stato aggiudicato dall’impresa di costruzioni Posadinu di Nulvi.



Soddisfatto il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu ha dichiarato: «Si tratta di interventi di infrastrutturazione importanti che il nostro paese attende da lungo tempo. Diverse zone del paese non dispongono di una vera e propria rete di drenaggio delle acque meteoriche e spesso le caditoie sono collegate alle fognature esistenti causando, in caso di forte pioggia, anche il sollevamento dei chiusini. Per questo motivo, oltre all’intervento in questione, l’amministrazione comunale ha richiesto alla Regione Sardegna un ulteriore contributo di un milione di euro per risolvere in modo definitivo il problema. Per quanto riguarda piazza Repubblica è assolutamente fondamentale restituire decoro ad un’area che da troppo tempo si trova in condizioni disagiate».