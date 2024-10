Cor 9 ottobre 2021 Pirisi (Pd): Comitati e statuti, regole certe Lo dichiara il consigliere comunale del Partito democratico Alghero, Mimmo Pirisi, in riferimento anche ai dissapori sfociati a Santa Maria La Palma all´indomani dell´approvazione del nuovo statuto del neonato comitato di borgata



ALGHERO - «Viste le problematiche che stanno investendo una parte del territorio algherese, circa la rappresentanza vera e l’autodeterminazione degli abitanti di alcune zone, che volontariamente e con buoni propositi si stanno riunendo in comitati di borgata, per meglio cosi contribuire a risolvere le carenze delle zone interessate, e vista anche la disponibilità dell’assessore Montis a favorire tali iniziative anche istituzionalizzando regole e statuti uguali per tutti, mi preme ricordare che è da tempo protocollata una bozza di statuto controfirmata da tutti i rappresentanti dei comitati di borgata e dei quartieri cittadini che a suo tempo avevano preparato e concordato uno statuto tipo che doveva solo passare in commissione consiliare e poi in consiglio comunale. Statuto che dopo l’approvazione, come da accordi, sarebbe stato recepito da tutti i Comitati di borgata e dai comitati di quartiere già esistenti e quelli futuri: questo per dare un minimo di organizzazione e di coordinamento agli stessi e per dare voce alle zone interessate. Ragion per cui, sarebbe cosa giusta da parte dell’assessore Montis riavviare quel percorso tanto voluto da tutti i comitati e sono certo che alcune prese di posizione di questi giorni (che fanno male alle comunità ) non avrebbero ripercussioni di sorta». Lo dichiara il consigliere comunale del Partito democratico Alghero, Mimmo Pirisi, in riferimento anche ai dissapori sfociati a Santa Maria la Palma all'indomani dell'approvazione del nuovo statuto del neonato comitato di borgata.