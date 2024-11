12 ottobre 2021 Cada dia: 12 Ottobre 1955



Le usanze funebri ancora in uso fino a qualche decennio fa, seguivano dei riti popolari. I rintocchi delle campane annunciavano il decesso di una persona. Se distanziati, il defunto apparteneva a una famiglia agiata, mentre erano rintocchi continui se apparteneva a famiglia povera. Per l´uomo i rintocchi erano otto, per le donne erano nove, per i bambini era uno scampanellio allegro denominato dal popolo in algherese: al cel, al cel!