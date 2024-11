14 ottobre 2021 Cada dia: 14 Ottobre 1940



La suddivisione di Alghero in quartieri: al tempo, per giocare, i ragazzi avevano bisogno di grandi spazi aperti che non sempre si trovavano in tutti i quartieri de l'Alguer vella. Così, la città antica era stata idealmente suddivisa in quartieri che, con il tempo, erano sotto il controllo esclusivo dei ragazzi, soprattutto dei gruppi del rione del Quarter, della Carra e della Magdaleneta. La suddivisione però, creava delle discussioni da parte dei ragazzi della Plaça de Col·legia che non avevano molto spazio per giocare e "invadevano" la Muralla del Mont de la Fega e la Fontaneta.