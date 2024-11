G.P. 12 ottobre 2021 Poco Loco: diciassette musicisti sul palco Al poco Loco di Alghero: Jazz Club Network 2021. Mercoledì 13 ottobre, Sardica Orchestra diretta da Poalo Nonnis presenta una big orchestra di 17 elementi si esibirà per la prima serata della rassegna che andrà avanti fino a Dicembre con straordinari eventi jazz



ALGHERO - Settima edizione del Jazz club Network in collaborazione con Cedac Sardegna al Poco Loco di Alghero. Mercoledì 13 ottobre, una big orchestra di 17 elementi si esibirà per la prima serata della rassegna che andrà avanti fino a Dicembre con straordinari eventi jazz. Un viaggio musicale attraverso la musica di Stan Kenton con arrangiamenti originali scritti dal trombonista Dale De Voe appositamente per la Sardica Orchestra.



De Voe, che guida la sua orchestra negli USA, è stato una delle colonne portanti della Kenton orchestra avendo suonato ed arrangiato per questa storica e rivoluzionaria band per gran parte degli anni 70. Sardica Orchestra è la prima big band che eseguirà la musica di Kenton in Sardegna ed il concerto al Poco Loco di Alghero sarà la prima assoluta.



La collaborazione con Dale De Voe avvenuta con arrangiamenti originali, prove e master class online è stata perfettamente in linea con lo spirito innovativo e creativo di Stan Kenton. Formazione: Paolo Nonnis drums; Mauro Mulas piano; Stefano Di Carlo congas; Andrea Parodo bass; Dari Zara trump; Luca Uras tromba; Maurizio Piasotti tromba; Matteo Sedda tromba; Federico Fenu tromba; Matteo Floris tromba; Stefano Gaviano tromba; Stanis Linkevicious tromba; Andrea Morelli sax tenore; Dario Pirodda sax alto; Stefano D'Anna sax alto; Maurizio Floris sax tenore; Ilaria Sini sax baritono. La programmazione completa sul sito del Poco Loco Potrete trovare la programmazione completa sul sito del Poco Loco, pizzeria griglieria live club, via Gramsci,8 07041 Alghero (SS). Informazioni e prenotazioni al numero: 079983604.



Nella foto: Nonnis Orchestra