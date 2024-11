G.P. 12 ottobre 2021 Tennistavolo Norbello: due sconfitte Le due ammiraglie del Tennistavolo Norbello in A1 perdono con onore al cospetto delle forti compagini del Castel Goffredo



SASSARI - L’avventura è cominciata e giungono i primi segnali sull’assetto delle due compagini giallo blu. Seppur sconfitte, hanno dato modo di esibire le qualità dei nuovi arrivi. Offiong Edem, Tatiana Kukulkova e Javier Benito si regalano una vittoria personale che li fa acclimatare a questo campionato con meno apprensioni. «Il blasone dei nostri avversari lo conosciamo – ha dichiarato presidente Simone Carrucciu -e anche in questa circostanza non si sono smentiti allestendo delle formazioni di alto livello. Atlete e atleti del Tennistavolo Norbello non si sono fatti condizionare, dando quello che era nelle loro possibilità e mi reputo soddisfatto del loro rendimento. Non rimane che ringraziarli per l’impegno e attendere le loro reazioni contro compagini sulla carta meno proibitive».



Le padrone di casa campionesse d’Italia e detentrici della Super Coppa schierano tutte le forze a disposizione, ma perdono 4 a 2. Sul fronte ospite come italiana viene preferita Krisztina Nagy a Giulia Cavalli, mentre sono della partita anche Tatiana Kukulkova e Offiong Edem. Ed è proprio la neoarrivata nigeriana che con il suo gioco d’attacco perentorio e martellante crea diversi grattacapi alla n.25 del mondo romena Bernadette Szocs, ripresa e poi costretta ai vantaggi del terzo set. A quel punto la mancata occasione di passare in vantaggio ha sicuramente demoralizzato Offiong che nel quarto e ultimo parziale scompare dai radar, ma le Sensazioni sono ottime. Solita grande generosità da parte di Nagy che si ritrova di fronte l’adolescente n. 2 d’Italia Nicole Arlia dalle iniziative arrembanti e poco propensa a lasciare spazio all’avversaria. Anche l’esordio di Tatiana Kukulkova non è dei più fortunati perché se la deve vedere con Maria Xiao, molto allergica alla parola sconfitta. Arlia ritorna in campo senza remore anche nei confronti di Edem, ma le va tutto bene solo nella prima frazione, poi l’atleta del club isolano prende le misure e comincia a suonare la sua sinfonia che rimbomba in tutti i lati del tavolo “nemico”. L’allenatore locale Alfonso Laghezza lascia a riposo Szocs e dà un’opportunità di crescita anche alla n. 1 d’Italia Gaia Monfardini che si ritrova di fronte la sua ex compagna Kukulkova. Ne esce fuori una lotta incandescente che si chiude al quinto parziale a favore della slovacca di stanza a Norbello. La vittoria del Castel Goffredo giunge quindi solo alla sesta partita con la cino ispanica Xiao che supera in tre set Krisztina Nagy.



I maschietti giallo blu giungono nel mantovano privi dei due loro compagni più quotati: il portoghese Diogo Carvalho e il russo Pavel Tarutin, perono 4 a 1. C’è invece lo spagnolo Javier Benito che sigla l’unico punto del team riuscendo a sconfiggere al quarto set il caparbio Viktor Yefimov dopo una sfida accesa e godibile. Per il resto Pasquale Vellucci si arrende inizialmente al n. 84 del mondo Thiago Monteiro e poi chiude il sipario nel derby italiano con Alessandro Baciocchi, perso ugualmente in tre set. Il pongista perugino ha ottenuto la sua doppietta personale perché in precedenza aveva sistemato a suo favore la pratica Sergei Mokropolov. Benito ha venduto cara la pelle nel derby iberico con Monteiro al quale è riuscito a strappare il terzo set dopo un’accesa contesa ai vantaggi. Sabato arriva in via Azuni Il Circolo Prato dell’Ex Juan Pablo Lamadrid e probabilmente la compagine del centro Sardegna potrà esibire l’intero collettivo e quindi essere molto più competitiva.



Nella foto: la squadra femminile