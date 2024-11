S.A. 13 ottobre 2021 Comitato di Borgata incontra il parroco Il gruppo promotore del comitato di borgata di Santa Maria La Palma ha incontrato il nuovo parroco Padre Andrea Marongiu: più spazio in borgata ai giovani e alla condivisione sociale, sportiva e musicale



ALGHERO - Lunedi scorso il gruppo promotore del comitato di borgata di Santa Maria La Palma ha incontrato il nuovo parroco Padre Andrea Marongiu. «Sono contento e molto fiducioso che la collaborazione tra la parrocchia e questo comitato porti a risultati concreti e visibili già da subito»” ha commentato Padre Marongiu durante l'incontro.



Il portavoce Mario Nonne ha ribadito tutta la disponibilità anche per ripristinare alcuni locali della parrocchia chiusi da circa 7 anni; locali usati da tutta la comunità per incontrarsi e svolgere attività ricreativa. Il delegato alle attività sportive Amabile Simbula ha rimarcato l’importanza di riportare in borgata i tanti giovanissimi e giovani facendogli avvicinare al mondo del calcio e non solo, riportando il campo sportivo nella disponibilità di tutti.



«E’ ora che i lucchetti del campo sportivo – dice Simbula – vengano rimossi per dare accesso ai ragazzi della borgata per giocare a calcio». Padre Marongiu ha inoltre invitato il delegato alla cultura e spettacolo Marco Malatesta, il quale ogni lunedi tiene lezioni di percussioni presso il centro culturale, a rendersi disponibile per realizzare in chiesa delle performance musicali.



Nella foto: Padre Marongiu con la delegazione del Comitato