ALGHERO - Il carcere di Alghero "Giuseppe Tomasiello" apre idealmente le porte del suo museo e arriva oltremare, grazie al progetto nato da un concept di Nicolò Ceccarelli, professore di Design ad Alghero (Uniss) ed alla spinta emozionale di Paolo Bellotti, già funzionario giuridico pedagogico con una lunga esperienza negli istituti penitenziari italiani ed oggi cittadino algherese.

Ripensare il carcere: istruzione, cultura, tecnologie. Tra i percorsi progettuali che saranno presentati i prossimo 17 ottobre all'interno dei prestigiosi eventi Off del Salone Internazionale di Torino, quello nato dalla collaborazione tra il laboratorio "Animazione design" del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari e la direzione della Casa di Reclusione per la valorizzazione del museo del Carcere di Alghero.

Si tratta del "Museo da marciapiede", un'esposizione temporanea trasportabile a supporto della visita al Museo del Carcere algherese. Un'idea nata in occasione delle recenti edizioni di Monumenti Aperti, quando il carcere permette le visite al suo interno, generando grande interesse: Si formano così lunghe code all'ingresso della struttura, che presuppone il riconoscimento e la registrazione dei visitatori. Proprio con l'obiettivo di affrontare (e sfruttare) tale criticità nasce il cosiddetto "museo da marciapiede", ideato con soluzioni espositive integrative alla visita al Carcere.

«Sarà un´occasione in più di confronto sulle politiche sociali e dell'integrazione» sottolinea Paolo Bellotti, che insieme a Nicolò Ceccarelli presenzierà ai lavori di Torino nel seminario coordinato da Salvatore Belsito (Casa di Reclusione di Cosenza) che vedrà, tra gli altri, la partecipazione del giurista Gustavo Zagrebelsky, professore di Diritto costituzionale, già giudice e presidente della Corte Costituzionale.