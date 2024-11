16 ottobre 2021 Cada dia: 16 ottobre 2001



Il Lago di Baratz unico lago naturale della Sardegna, è un oasi naturale che si trova vicino alla costa nord-occidentale della Sadegna, a circa 25 minuti da Alghero, in località Santa Maria la Palma e a poca distanza dall’Argentiera. Un tempo, fonte d’acqua per le vicine coltivazioni, è oggi un oasi naturalistica dove fare birdwatching o passeggiate a piedi ed escursioni in mountain bike con tre sentieri segnati. È un sito di interesse comunitario che fa parte del parco geominerario della Sardegna, istituzione ministeriale che nasce nel 2001 con DM 16 ottobre 2001. A mos veure, a demà Il Lago di Baratz unico lago naturale della Sardegna, è un oasi naturale che si trova vicino alla costa nord-occidentale della Sadegna, a circa 25 minuti da Alghero, in località Santa Maria la Palma e a poca distanza dall’Argentiera. Un tempo, fonte d’acqua per le vicine coltivazioni, è oggi un oasi naturalistica dove fare birdwatching o passeggiate a piedi ed escursioni in mountain bike con tre sentieri segnati. È un sito di interesse comunitario che fa parte del parco geominerario della Sardegna, istituzione ministeriale che nasce nel 2001 con DM 16 ottobre 2001. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat