S.A. 15 ottobre 2021 Funghi, attivo controllo gratuito ad Alghero Gli utenti possono rivolgersi alle sedi operative di Sassari, Ozieri e Alghero per richiedere il controllo gratuito dei funghi destinati al consumo



ALGHERO - Con l'arrivo della stagione autunnale e la ripresa della raccolta di funghi spontanei, il Dipartimento di Prevenzione Assl Sassari ricorda che è a disposizione dei cittadini l'Ispettorato micologico, il servizio che offre ai raccoglitori consulenza gratuita sulla commestibilità e qualità delle specie. Gli utenti possono rivolgersi alle sedi operative di Sassari, Ozieri e Alghero per richiedere il controllo gratuito dei funghi destinati al consumo.



I funghi devono essere presentati all'Ispettorato integri e in buono stato di conservazione. È necessario portare con sé l'intero raccolto, non un campione, poiché tra i funghi non sottoposti al controllo potrebbe essere presente un esemplare non commestibile o velenoso. In caso di esemplari mal conservati, non commestibili o tossici, il micologo trattiene il raccolto per predisporne la distruzione.



Il controllo è importante non solo per la determinazione delle specie raccolte ma anche per eventuali indicazioni sul trattamento o la preparazione dei funghi stessi. Alcune specie, infatti, necessitano di un trattamento di prebollitura, altre di una cottura prolungata, altre ancora dell’asportazione del gambo. Si ricorda che i funghi, ancorché commestibili, devono essere consumati previa cottura e in modiche quantità evitando il consumo in più pasti consecutivi per via della scarsa digeribilità di alcune delle sostanze che li compongono. È sconsigliato il consumo di funghi alle persone che soffrono di intolleranze alimentari o disturbi dell'apparato digerente, alle donne in gravidanza e ai bambini.



L'Ispettorato micologico si occupa anche del controllo e della certificazione sanitaria (obbligatoria per legge) dei funghi spontanei destinati alla vendita o alla somministrazione. Pertanto si invitano gli esercenti (venditori al dettaglio, ristoratori, operatori di agriturismo) a richiedere gratuitamente presso la sede di Sassari, la certificazione di commestibilità dei funghi spontanei. Le sedi operative della ASSL Sassari sono le seguenti a Sassari, Ozieri, Alghero.