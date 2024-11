Cor 15 ottobre 2021 «Viabilità, gestione delirante ad Alghero» Nuovo affondo dei consiglieri comunali sulle condizioni in cui si ritrova la città sul fronte del traffico e della viabilità urbana: «Un delirio unico, non esiste alcuna programmazione. La giunta Conoci non finisce mai di stupire»



ALGHERO - «La delirante gestione della viabilità da parte della giunta Conoci non finisce mai di stupire». Così alle quotidiane lamentele di esausti automobilisti rispondono ancora i consiglieri comunali di opposizione che rincarano la dose contro l'Amministrazione di Alghero, accusata a più riprese d'inefficienza e inadeguatezza sul fronte del traffico e della viabilità urbana. Stamattina, e non è la prima volta - accusano i consiglieri Sartore, Bruno, Esposito, Pirisi, Due Nolfo, Cacciotto e Piras - sono riusciti a chiudere contemporaneamente via Vittorio Emanuele e una parte di via XX Settembre.



«Come più volte spiegato - attaccano - non discutiamo il fatto che si debbano eseguire i lavori, ma è evidente che non esiste alcuna programmazione degli stessi. Ogni lavoro e ogni chiusura di strada viene fatta e programmata senza tener conto degli altri lavori. Ogni servizio sembra un’unità a se stante e non si interfaccia con gli altri. Gli assessori non sono assolutamente in grado di leggere cosa accade e pianificare prima che si manifesti l'evento e non sono neppure in grado di coordinare interventi non imprevisti, ma previsti e conosciuti».



«In questo modo una stessa strada viene chiusa e riaperta più volte e nella chiusura di una via spesso non si tiene conto della contemporanea chiusura di altre vie limitrofe. Per non parlare, poi, della segnaletica stradale, del tutto insufficiente, per indicare la chiusura di una strada e i possibili percorsi alternativi. E così ecco spiegato il caos a cui da tempo i cittadini, che hanno la necessità di spostarsi n macchina in città, vengono sottoposti, a causa della completa inefficienza e incapacità gestionale di chi amministra» concludono Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi.



Nella foto: alcuni ingorghi ad Alghero