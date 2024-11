Cor 16 ottobre 2021 Turismo digitale, formazione a Olbia Turismo e strumenti digitali, il 28 e il 29 ottobre incontro a Olbia. Vertical Booking e Confindustria Centro Nord Sardegna organizzano un evento riservato alle aziende del settore ricettivo. Iscrizioni ancora aperte



OLBIA - Vertical Booking, fornitore leader globale di tecnologia di prenotazione con clienti alberghieri in 107 Paesi in tutto il mondo, propone il 28 e il 29 ottobre prossimi, presso la sala Einaudi dell'Aeroporto di Olbia, un incontro con le aziende del settore ricettivo per fornire ogni dettaglio sugli strumenti digitali offerti dalla sua piattaforma di sistema. L’evento è organizzato in collaborazione con Confindustria Centro Nord Sardegna. L’obiettivo è illustrare le funzionalità di base e le più recenti evoluzioni, riservando nella parte finale uno spazio consulenziale personalizzato per le imprese che ne manifesteranno l'interesse.



L'incontro prenderà il via giovedì 28 ottobre alle 9. Nel corso della mattina verranno presentate le sezioni generali del sistema Vertical Booking, con particolare attenzione su creazione camere, piani tariffari, offerte, gestione prezzi, disponibilità e restrizioni. Ci si soffermerà inoltre sulle nuove funzionalità integrate: email template standard e personalizzate, app extranet, calendario all-in-one, modifiche rapide e update sezione codici sconto, oltre al Channel Manager, ovvero interfacce disponibili, controllo dei problemi e gestione quotidiana. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 15 si analizzerà l'ecosistema Zucchetti Hospitality (PMS, RMS, siti web, digital marketing).



Dalle 15 alle 18 saranno curati incontri individuali e analisi su come la struttura potrebbe incrementare la revenue. La mattina di venerdì 29 ottobre, a partire dalle 9 e fino alle 10,30, verranno illustrate le soluzioni del CRO, il modulo per la gestione delle richieste offline (prenotazioni telefoniche, walk-in), e del Service Provider + voucher regalo, per la vendita di servizi (ingressi termali, trattamenti benessere, degustazioni, noleggio, escursioni e molto altro). Subito dopo, fino alle 13, si procederà con altri incontri individuali. Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli uffici della Confindustria di Olbia ai recapiti contu@confindustriacns.it e tel. 078967058.