19 ottobre 2021 Cada dia: 19 ottobre 2021



È di qualche giorno fa l’annuncio della chiusura della storica compagnia aerea Alitalia. L’ultimo volo partito da Alghero chiude la storia dell´azienda in terra sarda con un bacio stampato col rossetto sulla fiancata dell´aereo, lasciato da una hostess mentre saliva a bordo per l´ultimo volo della storia di Alitalia da Alghero a Milano Linate. Un gesto simbolico e commovente che non è passato inosservato tra i passeggeri che sono partiti per la Lombardia. La scuola di volo di Alghero nasceva nel 1980 e nel 1982, Alitalia trasportava già 10 milioni di passeggeri. A mos veure, a demà È di qualche giorno fa l’annuncio della chiusura della storica compagnia aerea Alitalia. L’ultimo volo partito da Alghero chiude la storia dell´azienda in terra sarda con un bacio stampato col rossetto sulla fiancata dell´aereo, lasciato da una hostess mentre saliva a bordo per l´ultimo volo della storia di Alitalia da Alghero a Milano Linate. Un gesto simbolico e commovente che non è passato inosservato tra i passeggeri che sono partiti per la Lombardia. La scuola di volo di Alghero nasceva nel 1980 e nel 1982, Alitalia trasportava già 10 milioni di passeggeri. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat