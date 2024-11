S.A. 20 ottobre 2021 Campionati Tennis Club Alghero: i vincitori Tutti i vincitori dell’edizione 2020 dei Campionati Sociali Assoluti del Tc Alghero, un lungo percorso causato dalla pandemia del covid-19 che ha prorogato di mesi la disputa del torneo



ALGHERO - Antonello Marrosu nel singolare maschile, Marta Cau nel singolare femminile,Davide Scanu e Andrea Delrio nel doppio maschile, Claudia Bardino ed Anna Cherchi nel doppio femminile ed ancora Bardino con Cristian Settimi nel doppio misto. Sono loro i vincitori dell’edizione 2020 dei Campionati Sociali Assoluti del Tc Alghero. Un lungo percorso, causato dalla pandemia del covid-19 che ha prorogato di mesi la disputa del torneo, che comunque ha incoronato i campioni del 2020, adesso tutti presenti con i finalisti nello storico albo d’oro del club.



I tabelloni sono stati allestiti dal giudice arbitro affiliato Giuseppe Calise. Nel maschile, vittoria per Marrosu che si è aggiudicato il singolare battendo Francesco Gallo per 6/3 6/1, nel doppio invece vittoria per la coppia Scanu-Delrio che battono Michele Piras ed Enrico Piras .



Nel singolare femminile, Cau vince al terzo set contro Antonella Cuccureddu per 6/3 2/6 6/3, il doppio viene vinto da Bardino-Cherchi contro Debora Dettori e Gabriella Senatore. Infine nel doppio misto primo posto per la coppia Settimi-Bardino che battono in finale Michele Piras e Francesca Carboni. Nel mese di novembre si disputerrano i campionati sociali 2021.