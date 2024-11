S.A. 20 ottobre 2021 Via al Sardegna Jumping Tour: oltre 300 iscritti I migliori cavalieri sardi a confronto con alcuni big come Kirchhoff, Govoni, Coata e Fioravanti. Il concorso si svolgerà a Tanca Regia dal 21 al 31 ottobre



ABBASANTA - La Sardegna sotto i riflettori dell'equitazione nazionale grazie al Sardegna Jumping Tour, il Concorso Nazionale A6* di salto ostacoli in due tappe organizzato dall'agenzia regionale Agris e dalla Fise Sardegna, col finanziamento della Regione Sardegna che garantisce un sostanzioso montepremi di 103.500 euro. Nei due fine settimana di ottobre (21-24 e 28-31) gli impianti di Tanca Regia ad Abbasanta ospiteranno circa 300 binomi. Si parte giovedì 21 ottobre alle ore 8.30.



Dal 26 al 28 ottobre anche la Vetrina d'Elite dell'allevamento sardo per i migliori puledri isolani di due e tre anni, che si confronteranno su prove di modello, obbedienza e salto in libertà. Il montepremi, sempre messo a disposizione da Agris e Regione Sardegna, è di 46.400 euro. Le gare del Sardegna Jumping Tour si svolgeranno nel campo in sabbia silicea. Sarà il veterano Giovanni Bussu a disegnare i percorsi.



Di altissimo livello gli iscritti che si daranno battaglia soprattutto nel Gran Premio a due manches C145, la gara più tecnica e più ricca. Urlich Kirchhoff, cavaliere tedesco naturalizzato ucraino, vincitore di due medaglie d'oro all'Olimpiade di Atlanta 1996, individuale e a squadre, che ha partecipato nel 2016 ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Gianni Govoni che ha preso parte alle Olimpiadi di Barcellona 1992 e Sidney 2000, oltre ad avere partecipato a 3 Campionati del Mondo, 10 Europei, 3 Giochi del mediterraneo e una finale di Coppa del Mondo. Roberto Previtali, carabiniere, che si è allenato per anni col plurimedagliato olimpico Jan Tops.



Simone Coata, 35 anni, fresco vincitore della medaglia d'argento ai Campionati Italiani Assoluti. Christian Fioravanti, cavaliere azzurro convocato all'ultimo Csio di Piazza di Siena a Roma. Il veneto Alberto Boscarato, che in luglio a Cervia si è laureato Campione d’Italia nella competizione riservata a tecnici e istruttori con autorizzazione a montare di 2° grado. La pattuglia sarda è guidata da Giovanni Carboni, campione sardo da due anni. Ci sono poi Gianleonardo e Antonio Murruzzu, Enrico Carcangiu e Andrea Guspini.