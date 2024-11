S.A. 20 ottobre 2021 Ad Alghero dopo 25 anni “In Sacro Itinere” Si tratta di un vecchio progetto interrotto ben venticinque anni fa. Ora ha rivisto la luce nella mostra degli artisti Giovanni Carta, Aldo Contini ed Igino Panzino visitabile a Lo Quarter



ALGHERO - Venerdì 8 ottobre è stata inaugurata, presso gli spazi

espositivi “Lo Quarter” ad Alghero in Largo San Francesco ad Alghero, la mostra degli artisti Giovanni Carta, Aldo Contini ed Igino Panzino.



L'esposizione è curata da Mariolina Cosseddu e proseguirà fino al 15 novembre. Con questa mostra l’Amministrazione Comunale, in collaborazione

con la Fondazione Alghero, e grazie all’attenzione della Fondazione

di Sardegna, intende riprendere un vecchio progetto presentato

dagli artisti in esposizione venticinque anni fa.



Il progetto era intitolato “In Sacro Itinere” e doveva consistere nella

realizzazione di quattordici installazioni (lo stesso numero delle

stazioni della Via Crucis) realizzate ciascuna da un diverso artista,

da distribuire lungo i percorsi delle Processioni della Settimana

Santa. Dopo la realizzazione delle prime tre installazioni ad opera dei tre artisti in mostra il progetto fu interrotto per motivi tecnici e ora finalmente ha rivisto la luce.