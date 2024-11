21 ottobre 2021 Cada Dia: 21 ottobre 1963



Fece scalo ad Alghero il transatlantico Cabo San Vincente, con a bordo una numerosa delegazione della città di Valencia che portava in dono alla città una grande statua della Madonna dei Desemparats, la Vergine di coloro che non hanno alcuna protezione se non quella divina. Il simulacro venne collocato nella chiesa della B.V. del Carmelo e situata nell'altare maggiore. A mos veure, a demà