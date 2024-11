Cor 22 ottobre 2021 4 corsie, Sassari-Alghero: salvi i fondi Ancora una proroga, l´ennesima ormai, per evitare il definanziamento dell´ultimo lotto della strada a quattro corsie da Alghero a Sassari e aeroporto. Ci sarà un altro anno di tempo per avviare i cantieri



ALGHERO - Ancora una proroga. L'ennesima di questi anni. Ci sarà un altro anno di tempo per avviare i cantieri per il completamento della strada a quattro corsie tra Sassari-Alghero e l'aeroporto. I finanziamenti destinati all'opera rischiavano di svanire perché sarebbero dovuti essere impegnati entro la fine del 2021 (una scadenza che ogni anno si ripete), ma la Commissione Ambiente della Camera dei deputati ha approvato l'emendamento al Decreto Infrastrutture con cui si proroga la disponibilità dei fondi.



La firma, anche questa volta, è della deputata algherese del M5s, Paola Deiana. «La Strada Statale 291 in Sardegna rappresenta un collegamento veloce tra Sassari e Alghero, e l'aeroporto di Fertilia, ora che è stato nominato il Commissario straordinario di certo non possiamo permetterci di perdere i finanziamenti» spiega Deiana. Con l'emendamento approvato oggi in commissione Ambiente, le opere di completamento della Sassari-Alghero saranno ricomprese tra gli interventi indicati all'articolo 3 del DL 133/2014, per i quali, con DL 52/2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per il compimento degli adempimenti finalizzati a realizzare le condizioni di appaltabilità e cantierabilità.