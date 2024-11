Cor 22 ottobre 2021 Maxi-sequestro di marijuana a Olbia Il furgone forza un posto di blocco della Polizia e viene fermato nella zona industriale. Due arresti: sono stati rinchiusi su disposizione dell’Autorità Giudiziaria dellaProcura della Repubblica di Tempio Pausania, presso il carcere di Sassari



OLBIA - Nel pomeriggio di giovedì il personale della Sezione Polizia Stradale di Sassari, Distaccamento di Olbia, durante un posto di controllo, ha proceduto alla verifica di un furgone, con a bordo 5 uomini. Il mezzo, che non si è fermato all’alt degli agenti, è stato raggiunto non molto distante, nei pressi di un deposito nella zona industriale della città.



Nella circostanza è stato arrestato uno dei fuggitivi, che si trovava ancora sul mezzo, mentre

gli altri quattro sono riusciti a scappare facendo perdere le proprie tracce. All’interno del furgone, i poliziotti hanno trovato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, tipo marijuana, appena tagliata, stimato in oltre 500 chili.



Grazie all’attenta attività investigativa, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità di uno

degli altri fuggitivi, un uomo originario del nuorese, che, dopo essere stato rintracciato nei pressi

della propria abitazione, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per pericolo di fuga ed

inquinamento delle prove.



L’arrestato ed il fermato sono stati tradotti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria della

Procura della Repubblica di Tempio Pausania, presso il carcere di Sassari-Bancali. Le indagini proseguono sotto il più stretto riserbo.