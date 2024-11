Cor 22 ottobre 2021 Uliveti, Alghero assente: assurdo Nuova, pesante, assenza della città di Alghero agli eventi nazionali di promozione del territorio. Snobbata, per l´ennesima volta, la manifestazione delle Città dell´Olio. Nessuna camminata per gli ulivi in Riviera del Corallo: nuova denuncia del consigliere Mimmo Pirisi







«Nonostante sia la Città dell’olio con più di 300.000 mila alberi presenti nel nostro comune di qui molti secolari ed un incremento ogni anno di almeno 5000 mila piante e centinaia di ettari coltivati ad Ulivo, che creano un reddito alle aziende del settore molto importante ed un indotto non indifferente - sottolinea il consigliere comunale Dem - al comune di Alghero non interessa e non interessano neanche i tanti premi presi dai nostri produttori in campo internazionale per qualità, che rendono il nostro olio una eccellenza esportata in tutto il mondo. “Olio di Alghero“ dovrebbe bastare questo per stimolare l’assessorato allo sviluppo economico a partecipare ad iniziative già radicate nel panorama Italiano ma ormai nonostante tutti gli appelli si continua a far scena muta e a non far nulla» conclude con rammarico Mimmo Pirisi. ALGHERO - Come nel 2019 e nel 2020 : Alghero sempre assente ingiustificata dagli eventi nazionali di promozione del territorio e delle produzioni locali, con l'aggravante, in questo caso, di essere perfino "Città dell'Olio". Nuova, pesante, tegola sull'assessorato diretto da Giorgia Vaccaro, sempre più nella bufera politica. Così il consigliere Mimmo Pirisi, che già lo scorso anno aveva chiesto la rimozione dei cartelli posizionati all'ingresso della città, affonda il colpo: «Non c’e due senza tre, dopo aver snobbato le precedenti edizioni della camminata tra gli ulivi, l’assessorato leghista allo sviluppo economico Algherese è ancora incredibilmente assente».«Si pensava che dopo la figura degli scorsi anni si prendesse la palla al balzo (tra l’altro in mancanza di iniziative comunali del settore) e si aderisse ad una manifestazione che ha tra i promotori e sponsor l’assessorato Regionale agli Enti locali, con a capo Quirico Sanna, e quello al turismo Gianni Chessa, che credono molto (e a ragione) a questo tipo di iniziative di ambito nazionale e che contribuirebbero ad aumentare la promozione della “Destinazione Sardegna “ in campo turistico specialmente nei mesi di spalla a quelli estivi, ma Alghero dice no».«Nonostante sia la Città dell’olio con più di 300.000 mila alberi presenti nel nostro comune di qui molti secolari ed un incremento ogni anno di almeno 5000 mila piante e centinaia di ettari coltivati ad Ulivo, che creano un reddito alle aziende del settore molto importante ed un indotto non indifferente - sottolinea il consigliere comunale- al comune di Alghero non interessa e non interessano neanche i tanti premi presi dai nostri produttori in campo internazionale per qualità, che rendono il nostro olio una eccellenza esportata in tutto il mondo. “Olio di Alghero“ dovrebbe bastare questo per stimolare l’assessorato allo sviluppo economico a partecipare ad iniziative già radicate nel panorama Italiano ma ormai nonostante tutti gli appelli si continua a far scena muta e a non far nulla» conclude con rammarico Mimmo Pirisi.