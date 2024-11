S.A. 25 ottobre 2021 Tris di concerti al Poco Loco Tre concerti di questa settimana con il Jazz club Network, nello storico locale algherese: appuntamenti mercoledì, venerdì e sabato notte







Venerdi 29 ottobre seconda serata del Jazz club network 2021 in collaborazione con Cedac e i jazz club della Sardegna. Sul palco sarà protagonista il trio internazionale, composto dal sassofonista Gavino Murgia, il chitarrista vietnamita Nguyen Le e il percussionista americano Jarrod Cagwin. Un viaggio tra suoni ancestrali e derive jazzistiche con un trio di levatura internazionale. Il concerto avrà inizio intorno alle ore 21.



Sabato 30 ottobre alle ore 22.30 in scena The Peppered Mussels con un repertorio che va dal rhythm & blues al funk passando per il soft rock e il soul, rendendo omaggio ad artisti come Otis Redding, Nina Simone, James Brown, John Mayer, LaBelle, e molti altri.



Nella foto (di Tiziana Pala): Gavino Murgia ALGHERO - Continuano i mercoledi di musica nello storico club algherese. Mercoledì 27 ottobre appuntamento con Il Valentino Cubeddu trio che nasce all'interno del conservatorio con l'intento di proporre le proprie idee partendo dalla base della tradizione jazzistica ed esplorando sonorità provenienti da altri mondi in un contesto contemporaneo, proponendo così sia standard che brani originali. Il concerto avrà inizio alle 21.30.Venerdi 29 ottobre seconda serata del Jazz club network 2021 in collaborazione con Cedac e i jazz club della Sardegna. Sul palco sarà protagonista il trio internazionale, composto dal sassofonista Gavino Murgia, il chitarrista vietnamita Nguyen Le e il percussionista americano Jarrod Cagwin. Un viaggio tra suoni ancestrali e derive jazzistiche con un trio di levatura internazionale. Il concerto avrà inizio intorno alle ore 21.Sabato 30 ottobre alle ore 22.30 in scena The Peppered Mussels con un repertorio che va dal rhythm & blues al funk passando per il soft rock e il soul, rendendo omaggio ad artisti come Otis Redding, Nina Simone, James Brown, John Mayer, LaBelle, e molti altri.Nella foto (di Tiziana Pala): Gavino Murgia • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat