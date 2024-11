29 ottobre 2021 Cada dia: 29 ottobre 2017



Alghero-Scala Piccada: l´87enne Carmen Usai ha guidato l'auto che ha fatto da apripista alla corsa portando la bandiera tricolore alla corsa "Tribute" della cronoscalata più attesa della Sardegna. Forse non esiste uno sport al mondo che Carmen Usai non abbia praticato almeno una volta: pallacanestro, pallamano, spada, lancio del disco, di cui è stata campionessa regionale, pattinaggio a rotelle, motociclismo, disciplina che la vide campionessa regionale specialità Gimkane. Ma solo uno le è rimasto veramente nel cuore: l'automobilismo. Un onore per la manifestazione che alla prima edizione, nel 1955, vide proprio la giovane Carmen sfrecciare sui tornanti di Scala Piccada al volante di una "scassatissima", come dice lei, Fiat 500.