Cor 27 ottobre 2021 Tc Alghero, parte il Campionato Invernale Subito in campo le ragazze del Tc Alghero, impegnate nel girone 2 della Seconda serie femminile. Nel girone 1 della Seconda Serie maschile, gli algheresi esordiranno invece domenica 7 novembre



ALGHERO - Le squadre del Tc Alghero sono pronte ad affrontare il Campionato invernale di tennis, che inizierà domenica 31 ottobre. Nel girone 1 della Seconda Serie maschile, gli algheresi esordiranno nella seconda giornata, in programma domenica 7 novembre, ospitando sui campi di Maria Pia il Tc 70 Oristano.



Nel girone ci sono anche Ct Macomer A, Tc Terranova B, Tc Porto Torres A, Tc Ittiri A e Tc Solarussa. La compagine algherese è composta dal 2.6 Michele Fois, dal 2.7 Cristiano Monte, dal 3.1 Alessandro Concu, dal 3.2 Nicolò Serra, dal 3.4 Davide Scanu, dal 3.5 Giorgio Alias e dai 4.1 Alessandro Ivaldi e Federico Delogu.



Subito in campo le ragazze del Tc Alghero, impegnate nel girone 2 della Seconda serie femminile. Primo impegno in trasferta, sui campi del Tc Ozieri. Poi, match contro Tc Terranova A, Tc Ghilarza, Tc Porto Torres, Tc Bono A e Tc Terranova B. Il Tc Alghero femminile potrà schierare la 3.2 Anastasia Ogno, la 3.4 Chiara Razzuoli, la 3.5 Claudia Bardino, la 4.1 Marta Cau, la 4.5 Alessandra Ogno e la 4.nc Alice Martinez.



Nella foto: il presidente Fabio Fois