Cor 28 ottobre 2021 STAC!, studi aperti anche ad Alghero



ALGHERO - Giovanni Carta (via Ardoino 4 - centro storico, dalle ore 11 alle ore 13), Roberta Filippelli (via Rodolfo Morandi 4 ore 17.30/20.30), Ruben Mureddu (via Pasquale Paoli 41/b), Gianni Nieddu (via Gioberti 5 - centro storico) e Fabio Saiu (via Vittorio Veneto 58 dalle ore 17.30 alle ore 20.30). Sono cinque gli artisti di Alghero che partecipano al primo festival diffuso dedicato agli studi d’artista in Sardegna, STAC!, ed i prossimi weekend nelle giornate del 29 e 30 ottobre e 5 e 6 novembre aprono le porte dei loro studi.



Il tema centrale di questa edizione è quello del “progetto”, inteso come una riflessione aperta e dialogica sulle pratiche operative e di pensiero da cui muove la ricerca artistica contemporanea.



Lo sguardo del pubblico è invitato a volgersi verso l’interno degli studi, in termini di spazi fisici e di idee, spostandosi dall’opera d’arte compiuta alla sua dimensione processuale, secondo una logica di fruizione culturale partecipata e relazionale. A cura di Eleonora Angiolini e Laura Vittoria Cherchi, STAC! Festival – Edizione Zero ruota intorno a due eventi principali: tre fine settimana di studi aperti diffusi su tutta la regione Sardegna e la pubblicazione del primo ciclo di interviste – dal titolo Intervista Zero – dedicate all’approfondimento della ricerca degli artisti e delle artiste che vivono e operano all’interno del territorio.



Nella foto: l'artista algherese Fabio Saiu, nel suo studio si potrà vedere la sua trentennale ricerca