S.A. 29 ottobre 2021 Carmen Consoli a gennaio a Cagliari e Sassari La nuova data, quella di giovedì 6 gennaio al teatro Massimo di Cagliari, seguita il 7 da un altro live. La cantautrice catanese sarà al teatro comunale di Sassari la sera successiva







A Cagliari, a causa delle nuove calendarizzazioni post-Covid19 del teatro Lirico, come comunicato da Sardegna Concerti e Insula Events, organizzatori dell’evento, il concerto previsto il 30 novembre è stato spostato al 6 gennaio 2022. La nuova data, quella di giovedì 6 gennaio 2022, al teatro Massimo di Cagliari, porta in dote una sorpresa: un secondo live, sempre sul palcoscenico del Massimo di Cagliari, fissato per venerdì 7 gennaio.



E, a grande richiesta, per non lasciare a bocca asciutta i tanti fans che vivono nel nord della Sardegna, Carmen Consoli si esibirà in una terza, ulteriore tappa: quella di sabato 8 gennaio, al teatro Comunale di Sassari. CAGLIARI - Carmen Consoli approda in Sardegna e fa subito il botto. Tripletta di concerti per l’artista catanese in tour anche sull’Isola dopo una lunga carrellata di live in giro per tutto lo Stivale.A Cagliari, a causa delle nuove calendarizzazioni post-Covid19 del teatro Lirico, come comunicato da Sardegna Concerti e Insula Events, organizzatori dell’evento, il concerto previsto il 30 novembre è stato spostato al 6 gennaio 2022. La nuova data, quella di giovedì 6 gennaio 2022, al teatro Massimo di Cagliari, porta in dote una sorpresa: un secondo live, sempre sul palcoscenico del Massimo di Cagliari, fissato per venerdì 7 gennaio.E, a grande richiesta, per non lasciare a bocca asciutta i tanti fans che vivono nel nord della Sardegna, Carmen Consoli si esibirà in una terza, ulteriore tappa: quella di sabato 8 gennaio, al teatro Comunale di Sassari. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat