31 ottobre 2021 Cada dia: 31 ottobre 2016



Successo ad Alghero per il primo raduno di Harry Potter. I fan del celebre protagonista della saga di J.K. Rowling si sono dati appuntamento in città dove il centro storico si è trasformato in un set cinematografico con decine di maghi di tutte le età che si sono cimentati tra gare, giochi e rappresentazioni.