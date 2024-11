Cor 30 ottobre 2021 Screening oncologici a Perfugas Assl Sassari, screening oncologici gratuiti per le donne residenti nel comune di Perfugas: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì anche dalle 15 alle 16. E´ necessaria la prenotazione



SASSARI - Anche nel comune di Perfugas riprende l'attività di diagnosi precoce dei tumori grazie all'attività di screening oncologici gratuiti promossi dal Centro screening della ASSL di Sassari. A far data da lunedì 8 Novembre riprenderà, infatti, l'attività di screening del tumore del collo dell'utero riservata alla donne con età compresa tra i 25 e i 64 anni residenti nel comune di Perfugas.



Le donne che desiderano eseguire il Pap test dovranno telefonare per prenotare l'appuntamento alla Segreteria organizzativa del Centro screening al Numero Verde 800 336655, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì anche dalle 15 alle 16. Il Pap test è un esame di screening, che si effettua senza alcun segno di possibile malattia. Lo scopo del test è individuare precocemente i tumori del collo dell'utero o alterazioni che, col passare degli anni, potrebbero diventare tali.



L'introduzione del Pap test contribuisce significativamente a ridurre la mortalità per tumore del collo dell'utero (anche detto della cervice uterina). Il Pap test, effettuato nell'ambito dei programmi di screening organizzati dal Sistema Sanitario Nazionale, è offerto gratuitamente ogni 3 anni alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni.