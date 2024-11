31 ottobre 2021 Manuel, cura il benessere dei suoi pazienti nel Nord dell'Irlanda Manuela Carta, 39anni, lavora come Istruttore-Paramedico in una delle agenzie più importanti del Nord dell’Irlanda. Un nuovo protagonista per la rubrica "Alghero nel mondo"



ALGHERO - Il protagonista della Rubrica "Alghero nel mondo" di questa settimana è Manuel Carta, ha 39 anni e vive a Belfast, capitale del Nord Irlanda. Manuel prima di stabilirsi in questa florida città del Nord Europa ha viaggiato tanto e ha vissuto per diverso tempo anche a Londra, passando dai primi “originali” lavori, come il controllore della qualità alla "Guinnes" all'operatore socio sanitario. Però, come già ci hanno raccontato molti algheresi, anche lui è stato costretto a espatriare perché ad Alghero e in terra sarda non è riuscito a trovare “il suo posto nel mondo”. A volte per partire serve coraggio, a volte ci si muove e si cambia destinazione alla ricerca di nuove avventure, oppure si è alla ricerca della felicità e di quel posto chiamato “casa”. I nostri protagonisti hanno trovato la propria casa, ognuno in una direzione diversa, perché sei a casa non quando sei in un certo punto del mondo, ma quando ti senti in un certo modo. Oggi Manuel ha creato la sua famiglia lontano dalla sua città d’origine ed è un Istruttore-Paramedico e lavora in una delle agenzie più importanti del Nord dell’Irlanda nella gestione di pazienti con turbe del sistema nervoso.



A quanti anni sei partito/a da Alghero?

35 anni.



Belfast è stata la tua prima destinazione?

Ho lavorato in passato per una grossa compagnia di sicurezza e girai il mondo, toccando anche Londra per circa un anno e mezzo. Ma dal 2018, Belfast, è stata la mia unica meta.



Il giorno più bello della tua vita da espatriato?

Quando con la mia famiglia abbiamo comprato auto e caravan e siamo partiti con i nostri cani in giro per l'Irlanda in vacanza.



Se non fossi partito cosa avresti fatto?

Sicuramente avrei continuato ad avere limiti per la mia carriera e a non creare una famiglia come volevo.



Cosa porteresti di Belfast ad Alghero?

Il lavoro (qui c'è n'è tantissimo), l'economia florida e la gentilezza delle persone. Sicuramente, una su tutte, l'indifferenza della gente su come ti vesti, su che lavoro fai, sul tuo conto in banca, su tutto.



Cosa porteresti di Alghero a Belfast?

Tante cose, come le belle spiagge, alcuni tipi di cibo fatto in casa.



Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

Certo che ci penso, chi non vorrebbe vivere in una città come Alghero. Ma non posso vivere a casa di genitori o con il loro aiuto economico. Qui Vivo, ad Alghero.....sopravvivrei.



Un incontro inatteso con un concittadino…

Sono tanti gli algheresi che ho visto qui a Belfast, di questi ho a cuore Roberto e Cristina e Selene con i suoi energici bimbi.



Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

Quando penso ad Alghero, mi viene sempre una immagine che penso sia un momento della mia vita passato. La immagino in una sera in pieno agosto, verso le 10.30 di sera, mentre si passeggia nei bastioni dopo una giornata di mare, pronti per una piazzata con amici. Alghero la porto sempre nel cuore, ma non tornerà più come prima. In questo momento storico, ci sono troppe difficoltà per persone senza eredità, senza aiuti da genitori o ex mariti, con un umile lavoro e dovendo pagare affitto e tasse. Non è un problema di Alghero, ma dall'italia in generale.



Dove ti vedi fra 10 anni...

Sarò sempre qui a Belfast, a casa mia, con i miei figli, le mie passioni, con i biglietti aerei pronti per l'estate, una estate su 5, avranno la meta finale...Alghero.



Nella foto: Manuel Carta