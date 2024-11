S.A. 1 novembre 2021 Serie D basket: Carbonia batte la Coral ´93 Ad aggiudicarsi la vittoria nella quarta giornata di campionato regionale di Serie D è la Scuola Basket Carbonia, che batte la A.S.D. Coral ‘93 con il risultato di 98-79.



ALGHERO - Ad aggiudicarsi la vittoria nella quarta giornata di campionato regionale di Serie D è la Scuola Basket Carbonia, che batte la A.S.D. Coral ‘93 con il risultato di 98-79. I padroni di casa controllano la partita senza problemi, rimanendo in vantaggio per tutta la partita.



Il quinto fallo di Musso penalizza la formazione algherese, che subisce il parziale decisivo da parte di Carbonia che indirizza la partita a suo favore. Nonostante alcuni giocatori sottotono, la squadra di coach Mulas rimane in partita, seppur inseguendo, per 35’, rinunciando solo all’ultimo.



Basket Carbonia - A.S.D. Coral ‘93 98-79

Parziali: 27-14; 19-22; 29-23; 23-20.

Progressivi: 27-14; 46-36; 70-59; 98-79.

Basket Carbonia: Diana 4, Boi 8, Cervetto 4, Matteu 2, Angius 8, Ivaldi 5, Etzi NE, Crobu

16, Cau 34, Deliperi 13, Pirisi 2, Secci 2. All. Fae.

A.S.D. Coral ‘93: Tilloca, Di Mauro 4, Bonalume 23, Musso 8, Barraccu 6, Del Rio,

Bertolini F. 9, Piras 12, Bertolini L. 11, Muroni 4. All. Mulas.